Horóscopo de Géminis hoy martes 4 de agosto: nuevas metas y claridad

En este martes 4 de agosto, tu capacidad de análisis estará en su punto máximo, lo que te permitirá resolver esos problemas que te daban vueltas en la cabeza. Según las predicciones de tu horóscopo, es el momento ideal para que como Géminis pongas en orden tus ideas y te liberes de viejos rencores. En el ámbito del dinero y el trabajo, el zodiaco te señala que se acercan propuestas muy interesantes: no dudes en volcar toda tu energía en ellas para alcanzar el éxito. Por otro lado, no descuides tu bienestar y tu salud mental; para evitar el agotamiento, distribuí mejor tus tiempos y evitá dejarte llevar por inseguridades en el amor. Siguiendo estas recomendaciones astrológicas, lograrás un equilibrio necesario para afrontar el día con mayor dinamismo y determinación.

Despejando la mente, obtendrá la solución a muchos de los problemas que lo atormentan. Será una jornada oportuna para poner en orden sus ideas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 4 de agosto

Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.

Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.

Bienestar: Jornada para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado que lo persiguen. Distribuya mejor los tiempos o quedará agotado a la tarde.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |