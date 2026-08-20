Horóscopo de Géminis jueves 20 de agosto: evitá las presiones
Las predicciones astrológicas para los geminianos invitan a soltar las expectativas ajenas; "sé fiel a vos mismo y avanzá con determinación"
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En este jueves 20 de agosto, los astros sugieren que pongas en pausa la necesidad de complacer a los demás para enfocarte en tu propia esencia. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Géminis, es fundamental que cultives la reserva y la autenticidad. En el ámbito del amor, podrías atravesar un momento de tensión con alguien cercano que pondrá a prueba tu templanza, mientras que en lo referente a la riqueza, la energía del zodiaco te impulsa a mantener tus proyectos en marcha con total confianza. No dejes de lado tu bienestar; asistir a esa clase de meditación te ayudará a liberar las tensiones acumuladas y a encontrar la claridad necesaria para transitar el resto de tu jornada.
Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el jueves 20 de agosto
- Amor: Probablemente, sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incomoda que deberá enfrentar con una persona a la cual usted le tiene aprecio.
- Riqueza: En este día, no de marcha atrás en ninguno de los proyectos que tiene en proceso, ya que se sentirá lleno de energía y vitalidad para accionarlos.
- Bienestar: Si lo invitan a esa clase de meditación, asita. Ya que le hará bien relajar la mente y el cuerpo de todas las tensiones que ha sufrido hace dias.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.
- Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.
- Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.
- Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |