Horóscopo de Géminis jueves 22 de octubre: evitá los dramas y enfocate

En este jueves 22 de octubre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Géminis invitan a bajar la intensidad ante los problemas cotidianos. En tu horóscopo del zodiaco, aparece como eje central la necesidad de aplicar prudencia en el amor, evitando flechazos engañosos, mientras que en lo referente al dinero, tenés la oportunidad de potenciar tus ingresos si te decidís a invertir tiempo en tus habilidades. No olvides que tu bienestar físico es innegociable hoy; es el momento ideal para mejorar tu salud, priorizando una alimentación sana y eliminando cualquier exceso que afecte tu organismo.

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 22 de octubre

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período donde las emociones estarán desordenadas. Piense bien antes de actuar.

Amor: Deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa.

Riqueza: Le resultara fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días. Reléjese, ya que contará con la ayuda de su familia.

Bienestar: Cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el stress o busque alguna serie de su agrado para distraerse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |