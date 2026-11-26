En este jueves 26 de noviembre, el horóscopo para Géminis llega con recomendaciones astrológicas clave: la Luna en tu signo te impulsa a desempolvar viejas ideas, pero es fundamental que encares de frente esas tensiones pendientes en el amor. Según las predicciones del zodiaco, no es el momento ideal para lanzar ese proyecto de dinero que tenés en mente, ya que podrías sufrir un traspié; mejor enfocate en tu bienestar y aprovechá la red para buscar ejercicios que alivien esas molestias físicas. Mantené la calma y recordá que el bienestar integral, sumado a una comunicación honesta con tu pareja, te ayudará a transitar este día con mayor armonía.

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 26 de noviembre

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en esta jornada. Aprovecha las buenas energías.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |