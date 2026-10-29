Horóscopo de Géminis jueves 29 de octubre: guiáte por tu corazón

Durante esta jornada del jueves 29 de octubre, los nacidos bajo el signo de Géminis despertarán con una energía renovada que les permitirá completar sus tareas con total éxito. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es el momento ideal para que dejes de lado la terquedad y prestes atención a los consejos de tus colegas en el ámbito del dinero y los proyectos. En lo que respecta al amor, dejá atrás las dudas y animate a acercarte a esa persona especial. Finalmente, en cuanto a tu bienestar y salud, aprovechá tu fuerza de voluntad para iniciar cambios positivos, ya que los astros del zodiaco te acompañan en este proceso de transformación personal.

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 29 de octubre

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que quedan pocos meses para el calorcito.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Amor: Relájese, ya que teniendo la ayuda de la Luna en su signo podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.

Riqueza: Intente tomarse enserio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. Pague sus deudas personales e impuestos pendientes cuanto antes.

Bienestar: Sepa que debería aprender a cuidarse usted solo. De esta forma, podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |