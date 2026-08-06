LA NACION

Horóscopo de Géminis jueves 6 de agosto: afrontá tus desafíos

Los geminianos encontrarán el equilibrio necesario para avanzar, "dejá atrás la melancolía y enfocate en tu bienestar" mediante estas recomendaciones astrológicas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis jueves 6 de agosto: afrontá tus desafíos
Horóscopo de Géminis jueves 6 de agosto: afrontá tus desafíos

En este jueves 6 de agosto, los nacidos bajo el signo de Géminis deberán enfocarse en la resolución concreta de sus conflictos actuales para no estancarse. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, es momento de dejar de lado la melancolía por el pasado y buscar una estabilidad emocional real. En cuanto al dinero y tu vida profesional, evitá especulaciones innecesarias que puedan perjudicar tu futuro laboral. Para tu bienestar, priorizá la salud del sistema neurológico mediante actividades artísticas como la pintura o la música, evitando así el stress que suele afectar tu día a día en el zodiaco.

Deberá obligarse a buscar las soluciones reales a cada uno de los inconvenientes que surjan. Sepa que no ganará nada con escaparse de los problemas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 6 de agosto

  • Amor: Se sentirá un tanto melancólico a causa de su ex pareja. Entienda que no le sirve de nada seguir removiendo esa historia de la que sufrió demasiado.
  • Riqueza: Intente no especular ante la nueva relación laboral que inicie. Ya que podría arrepentirse en un futuro y se sentirá desbastado con usted mismo.
  • Bienestar: Halle alguna actividad que lo ayude a distender el stress y no afecte su sistema neurológico. Incursione en el arte, ya sea en la pintura o en la música.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos.

  • Amor: Sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado.
  • Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.
  • Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante agosto
    1

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante agosto en la Argentina

  2. Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante agosto
    2

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante agosto en la Argentina

  3. Así impacta la previa del eclipse solar en tu ascendente este fin de semana
    3

    Horóscopo y predicciones: así impacta la previa del eclipse solar en tu ascendente este fin de semana

  4. 4

    Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 3 al 9 de agosto