En este sábado 28 de noviembre, las predicciones para Géminis indican que es un momento clave para mantener la templanza frente a los cambios. Aunque sientas que tus planes se demoran, las recomendaciones astrológicas sugieren evitar discusiones con tu pareja para preservar el amor y la armonía. En el plano de la riqueza, es fundamental que uses tu sentido común para sortear los imprevistos que surgirán. Por último, no descuides tu bienestar físico: si tenés una molestia persistente, es hora de consultar con tu traumatólogo de confianza y dejar de postergar este turno esencial del horóscopo para tu zodiaco personal.

No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 28 de noviembre

Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |