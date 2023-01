Horóscopo chino 2023 para el Tigre: cómo será el año del Conejo de Agua

escuchar

El próximo 22 de enero comienza un nuevo año chino bajo la regencia del Conejo de Agua, el cuarto signo del horóscopo chino. Su reinado se extenderá hasta el 9 de febrero de 2024. Atrás queda el año del Tigre de Agua, para dar la bienvenida a una etapa marcada por la una mutación hacia algo nuevo, gracias a la naturaleza de este tierno y simpático animalito.

Las palabras claves del Conejo son “virtud y prudencia”. El Conejo o Gato —como también se conoce a este signo— es inteligente, de buenos modales y tiende a ejercer una influencia moderadora. Todo lo hace en función de la paz. Por eso, para todos los signos del Zodíaco chino, será un buen momento para dejar los arrebatos atrás y disponerse a vivir un año de reencuentros, reconciliaciones y estabilidad general.

A diferencia del año anterior, durante el reinado del Conejo de Agua los meses transcurrirán de un modo muy diferente, sin tantas sorpresas, imprevistos o cambios rotundos. Un año para disfrutar de lo hecho y conseguido hasta ahora. Habrá que ser más previsor y evitar a toda costa tomar decisiones rápidas, sino más bien trazar un camino.

El lento pasar de los días llevará poco a poco al disfrute diario de todos los quehaceres. Para el Conejo cualquier cosa carece de sentido si no es hecha con placer.

El signo del Conejo representa la longevidad, la paz y la prosperidad en la cultura china, por lo que se prevé que sea un año de esperanza. Considerado el signo más piadoso, sabe moverse en las sublimes aguas de la percepción y la empatía, por lo cual el tema central será el amor. Por eso, el mayor aprendizaje del año será la solidaridad y trabajar para que en nuestro mundo reine el amor universal.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es el rey de la seducción. Carismático y confiado en sí mismo, posee un magnetismo difícil de resistir. Es el animal que representa la libertad, busca emoción, riesgo y no duda cuando quiere algo. Nació para tener un destino especial, y a lo largo de su vida le pasarán cosas que tal vez nunca sepa por qué o cómo se generaron, pero las vivirá con la pasión e intensidad de los que viven como si fuera el último día. En Oriente se respeta a este extraordinario felino porque, según la creencia popular, protege el hogar contra la negatividad y las calamidades. Independiente y audaz, no soporta que lo manden y luchará por no sentirse atado. Necesita hacer lo que quiere, si no se siente frustrado. Posee encanto y tiene mucha facilidad para comunicarse siendo extremadamente sincero y frontal. Quien nace bajo su influencia puede ser inestable emocionalmente, sexy y hechizante, no conoce el descanso y su vida está signada por un ritmo que lo mantiene vital y, como el tigre, está siempre alerta.

El Conejo de agua recomienda parar un poco la marcha y buscar mayor intimidad. Estarás finalizando tu año que fue intenso y movido, donde los desafíos fueron una constante. El nuevo año chino se presenta para el Tigre como una recuperación de todos los procesos vividos. Puede que hayas sufrido mucho en 2022 y que ese sufrimiento quedara latente. Con el nuevo año chino ha llegado el momento de exteriorizar los sentimientos y de dar a conocer a los demás las más ocultas emociones. Deberás lidiar con una energía especial que puede implicar ciertas frustraciones a causa de la falta de paciencia. Te espera un año excelente para revertir una mala tendencia en cuanto al trabajo y la economía. Iniciarás nuevos contactos que te llevarán a ensanchar tus horizontes profesionales. Las circunstancias, junto a una actitud interior más abierta, facilitarán la expresión y la armonía con el entorno. Una mayor confianza gravitará positivamente entorno a las relaciones. Pero ciertas actitudes contradictorias pueden crear incertidumbre e inestabilidad. El Conejo invita a probar las mieles del placer, a dejarte llevar por todas las emociones que ofrece la vida. Es momento de avanzar con paso firme y decisión.