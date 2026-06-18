Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de junio?

El Sol está terminando su recorrido por Géminis y el domingo ingresa en Cáncer, dando así inicio al solsticio. Es posible que enseguida se sienta el cambio de vibración porque se da el pasaje de una energía muy racional y liviana a una muy sensible y profunda. Además, el tránsito de Venus (planeta de las relaciones) por Leo pone el foco en nuestra autoestima y nos recuerda la importancia de sentirnos bien valorados. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros (Pixabay) (Pixabay)

Ascendente en Aries

El recorrido de Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries puede traer obstáculos inesperados que ponen a prueba tu capacidad de sobreponerte. No te asustes, porque mientras tanto, Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro y suma energía concreta para materializar tu deseo.

Tip: confía en lo que vendrá.

Ascendente en Tauro

Información energética importante: Venus (regente del ascendente en Tauro) ingresó en Leo y activa la base emocional de tu carta natal con una propuesta de amor propio. En términos psicológicos es un momento clave para que cuides tu autoestima y trabajes tu relación con el reconocimiento.

Tip: tu valor lo determinás vos.

A cada ascendente le depara algo distinto (Foto: FreeP¡CK)

Ascendente en Géminis

Este fin de semana termina tu temporada y puede ser interesante reflexionar sobre qué aprendizajes te dejó. Por otra parte, continúa el recorrido de Urano (planeta de los cambios) por Géminis. Este tránsito de siete años irá, progresivamente, renovando el modo en que procesas tu pensamiento. Es bueno saberlo para ir ejercitando el registro interno.

Tip: que la libertad te guíe.

Ascendente en Cáncer

Información importante: el domingo empieza tu temporada y esto trae mucha energía vital disponible para encarar tu día a día con determinación y optimismo. Es un gran momento para poner en la agenda nuevos proyectos y pensar en el largo plazo. Mientras tanto, el recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por tu signo te ayuda a ponerle palabras a lo que sentís.

Tip: no esperes que los demás adivinen lo que te pasa.

Ascendente en Leo

Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo. En su recorrido, durante este fin de semana se opone matemáticamente a Plutón (planeta de la transformación) en Acuario, tu eje complementario. Esta configuración activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con una vibración de alta intensidad y enciende tu deseo de sentir la potencia de la conexión.

Tip: actúa en función de lo que querés.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Cáncer y se acerca matemáticamente a Júpiter (planeta de la expansión). Esta interacción puede ayudarte a jerarquizar tus preguntas, pero también a organizar tus acciones con una perspectiva menos exigente y más amorosa.

Tip: que la eficiencia no te saque la espontaneidad.

Ascendente en Libra

Información energética importante: Venus (regente del ascendente en Libra) ingresó en Leo y activa la zona de tu carta natal asociada al futuro con energía de creación y ocio. Es una buena oportunidad para incursionar en algún hobby o curso para formarte en algo que te divierta y nutrir tu creatividad.

Tip: el arte va más allá de la lógica productiva.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y durante estos días conecta en oposición con Venus (planeta de las relaciones) en Leo. Esta configuración es potente y puede ser que traiga escenas de tensión en tu familia y trabajo. No te asustes: es bueno saberlo para ejercitar la paciencia y no caer en la confrontación instantáneamente.

Tip: ¿qué dice la furia de vos?

Cuál es tu ascendente Shutterstock - Shutterstock

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: Júpiter (tu regente) empieza a despedirse de Cáncer. Es bueno saberlo para hacer un ejercicio retrospectivo y ver qué cambió en el último año con respecto a tu situación hogareña, a tu familia y, sobre todo, si sentís de un modo distinto tu relación con tu propia sensibilidad.

Tip: no pierdas de vista el camino recorrido.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar, este fin de semana se mantiene activo el ámbito vinculado a la pareja por los recorridos de Júpiter y Mercurio en Cáncer, tu eje complementario. Estos movimientos te invitan a poner el foco en tu situación vincular.

Tip: intentá hacer de tu casa y familia un verdadero refugio emocional.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su marcha retrógrada por tu signo y este fin de semana conecta con Venus (planeta de las relaciones) en Leo, tu eje complementario. Es buen momento para tener una conversación más profunda y para ver cómo se logra aumentar el tiempo compartido.

Tip: no es un reclamo, es un deseo.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos. Este tránsito es de largo aliento y no trae una escena inmediata; por eso, lo importante es que empieces a trabajar el registro interno de cómo te estás sintiendo: ¿qué velos se están corriendo?