Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de junio?

El Sol continúa su recorrido por Géminis y esta temporada nos invita a conectar con el humor, el ingenio; también nos desafía a adaptarnos a nuevos puntos de vista. Por otra parte, hay mucha energía sensible disponible, ya que Mercurio, Venus y Júpiter transitan por Cáncer, signo asociado a las emociones, los afectos y nuestra relación con la pertenencia, el hogar. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Esto dicen los astros Shutterstock

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro y activa la zona de tu carta natal asociada a los recursos y el valor. En términos energéticos es un buen momento para ordenar tus finanzas, para tomar decisiones a largo plazo en función de tu estabilidad.

Tip: paso a paso.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Cáncer y durante estos días se une matemáticamente con Júpiter (planeta de la expansión) que también transita por este signo. Esta interacción trae un halo de confianza y optimismo, ayuda a ampliar la visión para ver más allá de los conflictos y apostar por el futuro.

Tip: cuida tus afectos.

Ascendente en Géminis

Tu temporada continúa avanzando y es posible que todavía estés bajo el efecto de la Luna llena en Sagitario, tu eje complementario, que despertó tus ganas de expansión y crecimiento en el ámbito de la pareja. Puede ser buen momento para introducir un cambio de dinámica, para evaluar una mudanza y ver cuáles son los puntos de encuentro del proyecto en común.

Tip: no tengas miedo de exteriorizar tus pensamientos.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía esté reverberando el impacto de la Luna llena en Sagitario que trajo una visión de crecimiento y expansión. Está bueno pensarlo como una oportunidad de reencuentro con tus recursos, la posibilidad de volver a tomar las riendas de tu vida. Por otro lado, los recorridos de Mercurio, Venus y Júpiter en tu signo suman gran disponibilidad de energía canceriana y acompañan a realzar tus talentos sensibles.

Tip: el pasado no es un obstáculo.

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Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Géminis en la zona de tu carta natal asociada a los proyectos colectivos e irradia su energía hacia el futuro, despertando tus ganas de saborear algo distinto. Esta vibración dialoga con el alto voltaje de energía canceriana activando la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es posible, entonces, que para hacerle lugar a lo nuevo tengas que elegir qué querés dejar atrás.

Tip: la nostalgia también puede ser combustible del porvenir.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Cáncer y viene a suavizar tus pensamientos lógicos y pragmáticos con energía sensible. Esto se potencia por su interacción con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) que despierta capas subterráneas de emociones que creías tener domesticadas pero que, sin embargo, todavía persisten y requieren de su elaboración.

Tip: las sensaciones no pueden controlarse.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido en Cáncer y se une matemáticamente con Júpiter en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. Esta interacción despierta tu ambición y ganas de sentir reconocimiento en tu profesión. La energía acompaña para que incursiones en algo distinto que venías postergando.

Tip: el desafío es no dispersarse.

Ascendente en Escorpio

Mientras que Plutón (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Acuario, este fin de semana el mayor voltaje energético se da en la zona de tu carta natal asociada a la dirección vital. Los recorridos de Mercurio, Venus y Júpiter en Cáncer te invitan a reconectar con lo que haces porque te hace bien, más allá de cualquier productividad u objetivo.

Tip: ¿qué pasa cuando accionas más allá de la utilidad?

Horóscopo de la semana. Foto: Canva

Ascendente en Sagitario

Es posible que todavía estés procesando la información que te dejó la Luna llena en tu signo: ¿apareció un nuevo sueño? ¿hiciste las paces con un viejo conflicto? Mientras tanto, Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y se une matemáticamente con Venus (planeta de las relaciones) en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y te propone que selles un pacto emocional con vos.

Tip: soltar y negar no son lo mismo.

Ascendente en Capricornio

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar, este fin de semana se encuentra muy activado el ámbito de tu carta vinculado a la pareja. En algún sentido ambos movimientos apuntan hacia el mismo lugar: hay decisiones personales que también impactan en tus afectos.

Tip: negociar a veces implica ceder.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su recorrido por tu signo y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El mayor voltaje energético se da en la zona de tu carta asociada a la rutina donde transitan Venus, Mercurio y Júpiter en Cáncer. Estos movimientos te invitan a valorar el cuidado, la ternura y la sensibilidad como componentes clave de tu día a día.

Tip: con amor y suavidad.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, estos días el mayor movimiento ocurre en Cáncer, donde Mercurio, Venus y Júpiter activan la zona de tu carta natal asociada al amor propio. Esta energía te ayuda a expresar algo que venías gestando en silencio.