¡VOLÁ!

Hola Kirón. Mi nombre es Luisa. Nací el 5 de diciembre de 1976, 2 de la tarde en La Plata. Sé que soy de Sagitario y que será un buen año pero no se bien por qué. Me interesa la Astrología y lo que solés explicar del Ascendente. Lo que me cuentes de mi carta natal seguro me sirve. Gracias. Cariñosamente. Luisa

Hola Luisa ¡Es lógico que sientas curiosidad por tu Sol y tu Luna! Te cuento que sí, sos de Sagitario, el signo de los filósofos y de los maestros. Y además tenés la Luna en Géminis, el opuesto de Sagitario, signo de quien siempre tiene avidez por saber más. A mitad de este año el planeta Júpiter pasará por Géminis y allí se quedará 12 meses, incentivando tanto a tu Sol como a tu Luna.

Viajar y aprender, socializar, descubrir tu destino serán tareas primordiales en esa etapa. Tenés, además, el Ascendente en Aries, el guerrero. Los desafíos te estimulan, lo nuevo. Sos esencialmente Aire y Fuego, que es como decir inteligencia y pasión. Sos inquieta y explosiva, lo tuyo es abrir caminos, explorar, ser guía para los demás, nunca quedarte con lo seguro sino salir a la conquista de lo imposible. Hasta mitad de año tenés temas financieros que resolver. Después de eso dale rienda suelta a tu imaginación y tu curiosidad. Después de mitad de año… ¡Volá! Disfrutá el momento. Con cariño. Kirón.

