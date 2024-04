Ida y vuelta

Escuchar

JÚPITER A LA VISTA

Hola Kirón ¿Cómo estás? Te escribo porque una amiga me contó que en junio hay un cambio de planetas que me va a mejorar la vida. Soy de Géminis, nací de madrugada y ella que está estudiando astrología me dijo que el Ascendente también está en Géminis. La Luna está en Piscis y parece que eso es ahora un problema. Tengo 23 años y me fui a vivir sola hace poco, me vine de Catamarca a estudiar botánica. Corté con mi novio que no quería dejarme venir y me siento muy sola. En casa no hacía nada de nada. Acá estoy en una pensión y casi no salgo porque la calle todavía me asusta. Ojalá conozca gente en la facultad, extraño muchísimo a mis dos amigas y a mis hermanas. Bueno, si me ayudas te agradezco. Mamá siempre te lee. Gracias. Verita

Hola Verita. Sintetizando, sos de Géminis con Luna en Piscis y tenés Ascendente en Géminis. Diría que tu camino está bastante claro: necesitás desprenderte de la dependencia y los miedos piscianos (sin perder esa capacidad divina de amor que te dio el Cosmos) para fortalecer cada vez más tu lado geminiano, es decir la alegría, la despreocupación, la facilidad para comunicarte, la curiosidad y cierta sana despreocupación por lo material. Cada vez que te aferrer a lo emocional vas a estar alimentando más a Piscis que a Géminis. Saturno, efectivamente, está sobre tu Luna y te separa de tus raíces, de tu paraíso

infantil. Pero a partir de junio, tal como te contó tu amiga, Júpiter (que ya está a la vista) va a actuar positivamente sobre tu esencia geminiana y la va a exaltar. Creo que vas a hacer muchos amigos y amigas y, además, que vas a disfrutar del estudio, en especial cuando hagas trabajos en equipo. Te deseo lo mejor. Un cariño y éxitos. Kirón

