SOY ADOPTADA

Hola Kirón. Te escribo para contarte algo que me pasó hace poco y me tiene bastante mal. Me enteré que soy adoptada. Siempre creí que nací el 1 de abril de 1982 y parece que nací el 15 de marzo de ese año, pero no saben la hora. Tuve una infancia linda, en eso no me puedo quejar pero todavía estoy como en shock. Si ves algo de mi fecha verdadera me gustaría saberlo. Gracias. Agustina

Hola Agustina. Lo importante de lo que contás es que tuviste una infancia linda. Si naciste ese día sos de Piscis y tenés la Luna en Sagitario, es decir una combinación de Agua con Fuego. Tiene sentido que hables de una linda infancia, ya que las personas con Luna en Sagitario suelen ser optimistas, activas, aventureras y parea ellos las emociones son muy apasionadas y siempre una fiesta al alma. Piscis, tu Sol, o sea tu esencia, tu identidad, conecta con lo amoroso, con la bondad, la compasión y la espiritualidad. En realidad en ambos signos la fe es importante, así que seguramente seas una persona con una gran fortaleza interior y confianza en la vida. Va a ser un gran año para vos, sobre todo el segundo semestre, ya con Júpiter haciendo oposición a tu Luna. Te mando un abrazo grande y cuando pase el shock ojalá puedas aceptar, perdonar y amigarte con tu destino. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

