escuchar

La reconocida astróloga Mhoni Vidente, nos comparte sus visiones sobre la era de Acuario, que abarca del 21 de enero hasta el 20 de febrero, donde revela que será un período propicio para la prosperidad económica, pero también una época donde la humanidad debe disponerse a enfrentar la parte más cruda del invierno boreal, así como algunos riesgos para destacados personajes de la política y cambios importantes en la vida de las celebridades nacidas bajo este signo.

Acuario se presenta como un signo carismático y persuasivo, pero la pitonisa advierte sobre obstáculos como la soberbia y el rencor. La era de Acuario, según la vidente, traerá una suerte doble, desde cambios laborales hasta la posibilidad de encontrar un amor. El desafío radica en superar las barreras mentales y abrirse a la positividad.

No solo Acuario se ve envuelto en las influencias de los astros; también Tauro, Libra y Sagitario tendrán un buen panorama según las proyecciones. “Estos cuatro signos van a tener la doble suerte rápida, la carta del as de oros nos dice que van a tener el dinero y la abundancia, que van a poder pagar deudas y a empezar a salir adelante; pero tienen que ser muy cautelosos, muy reservados, no meterse en problemas que no son suyos, no platicar de más y ser un poco más conscientes de hacia dónde quieren ir”, refirió la vidente en un video reciente de su canal de YouTube.

Tauro

Mhoni destaca la conexión especial que existe entre las personas de Acuario y Tauro, y señala una era de estabilidad y crecimiento financiero. “Son personas que se llevan demasiado bien en cuestiones de negocios y en cuestiones amorosas, son grandes parejas y siempre van a ser completamente compatibles en cuestiones de caracteres y forma de pensar”, compartió.

Libra

Libra, por su parte, enfrentará una época de equilibrio emocional y sorpresas laborales. “Van a tener una respuesta de lo que estaban esperando: si está esperando un trabajo nuevo, si está esperando una sanación, si está esperando un cambio de casa… lo va a tener en el tiempo de Acuario, del 21 de enero al 20 de febrero”, detalló la pitonisa.

Sagitario

Sagitario, bendecido con una doble suerte, disfrutará de cambios positivos en diversas áreas de su vida. La vidente recomienda que las personas de este signo se decidan a “cambiarse de trabajo, salir de viaje, tener un amor verdadero, traer progreso en cuestiones laborales, y sobre todo quitarse energías negativas y malas vibras”.

Mhoni Vidente predice que habrá más episodios de frío extremo que generarán complicaciones en América del Norte Julio Cortez - AP

Amenazas climáticas y políticas en la era de Acuario

El horizonte de la era de Acuario no solo está adornado con promesas positivas. Mhoni Vidente advierte sobre eventos climáticos intensos, desde heladas históricas hasta tormentas invernales que afectarán diversas regiones del mundo. Además, destaca cambios políticos en Centroamérica, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele que gana la reelección del 4 de febrero y se posiciona como una figura clave en la región. “Vienen cambios importantes para Guatemala, para Costa Rica, para Panamá, para Honduras, y sobre todo para Nicaragua”, sostuvo la pitonisa para los próximos días.

En un tono más sombrío, la vidente también visualiza “posibles atentados” contra figuras políticas destacadas, incluyendo al expresidente de EE.UU. Donald Trump y mandatarios de varias naciones como el argentino Javier Milei y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Estos eventos, según sus visiones, están vinculados a la dinámica de cambios políticos característica de la era de Acuario.

Sharkira tendrá una nueva relación amorosa y buscará ser mamá mientras lanza un disco y sale de gira David Zorrakino - EUROPA PRESS

Famosos que son Acuario

En otra parte de sus predicciones, la astróloga nos invita a reflexionar sobre la notable cantidad de famosos nacidos en la era de Acuario. Desde Cristiano Ronaldo hasta Shakira, Mhoni sugiere que estos artistas y deportistas llevan consigo una energía única que los hace destacar en sus campos. “Traen esa sangre, traen esa fuerza cósmica en cuestiones de llamar la atención, ser casi perfectos, ser únicos”, explicó.

Shakira llegará a los 47 años “completamente reinventada” y la pitonisa anticipa que “va a estar saliendo con alguien de Argentina o alguien de Miami”, además que volverá a tener deseos de ser madre otra vez. En tanto, sobre su exesposo, el futbolista español Gerard Piqué se refirió a un posible acercamiento con Karol G, que también está próxima a celebrar su cumpleaños.