Mhoni Vidente es una de las tarotistas y astrólogas más populares de la actualidad, cuyas predicciones suponen ser de ayuda para las personas que quieren mejorar su presente y asegurar un futuro más próspero en terrenos del dinero y amor. La pitonisa, nacida en Cuba, compartió lo que pasará con los signos zodiacales en el nuevo año 2024 a través de su canal de YouTube, donde acumula más de 2,3 millones de suscriptores.

ARIES

Con la carta de la rueda de la fortuna, la suerte de este signo irá en crecimiento, tendrá fortuna ilimitada y deberá concentrarse para planear el futuro. Mhoni señaló que los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril estudiarán algunos cursos, como los de idiomas o relaciones públicas. “Tus mejores meses serán febrero, marzo, agosto, septiembre y diciembre”. Entre sus predicciones, la tarotista dijo que los nacidos en Aries viajarán mucho y les recomendó ahorrar. Los números mágicos son 07 y 22, los colores amarillo y naranja, los signos compatibles son Capricornio, Leo y Virgo.

TAURO

Con la carta del diablo, Mhoni Vidente instó a los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo a que saquen todo lo negativo de sus vidas, para aprender a levantarse después de las derrotas, y aseguró que el 2024 será un año de triunfos en cuestiones de negocios y laborales. “No te confíes de la gente que te rodea, de los socios o de la gente con la que estás haciendo contratos”, dijo mediante el video. Los mejores meses serán febrero, mayo, julio y octubre. De acuerdo con sus predicciones, Tauro será uno de los signos más exitosos en el año 2024, los números mágicos serán 10 y 20, los colores que brindarán más beneficios son azul y blanco y aconsejó que acepten las invitaciones para cambiar de lugar de residencia y comentó que los signos más compatibles son Cáncer, Virgo y Acuario.

GÉMINIS

Con la carta del emperador, la pitonisa dijo que los nacidos bajo el signo de Géminis vivirán un año de crecimiento personal, espiritual y profesional. Los mejores meses serán abril, junio, septiembre y diciembre para probar suerte y estudiar. Mhoni comentó que los nacidos del 21 de mayo al 20 de junio triunfarán como ningún otro signo y predijo que las enfermedades estarán lejos. Los números mágicos serán 02 y 17, los colores más positivos serán rojo y naranja y los signos más compatibles son Libra, Escorpión y Acuario.

CÁNCER

Con la carta de carruaje, los nacidos bajo este signo zodiacal no se detendrán ante el miedo y verán crecimientos en el dinero y el amor. “No te dejes distraer por amores pasajeros o personas tóxicas”, recomendó Mhoni Vidente. “No te dejes sabotear por ti mismo”. También, las personas nacidas entre el 21 de junio y el 22 de julio recibirán invitaciones de viaje y podrían ascender a niveles gerenciales. Los meses de mayor abundancia serán enero, mayo, junio y noviembre; los números mágicos son 08 y 15, y el rojo y amarillo serán de protección.

LEO

Con la carta del loco, los nacidos en este signo verán llegar el éxito a sus vidas y sus meses de mayor abundancia serán enero, marzo, agosto, septiembre y diciembre. Mhoni Vidente comentó que en el año deberá madurar y aconseja alejarse de los vicios. Los números mágicos son 12 y 21, los mejores colores son amarillo y naranja. “Aprende a controlar, a veces eres muy imprudente para decirlas cosas y lastimas a los demás”, comentó la pitonisa y dijo que recibirán invitaciones para trabajar en el gobierno.

VIRGO

Con la carta del sol, los nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre brillarán en muchos sentidos en el 2024 porque podrían cambiar de país o ciudad y mejorarán sus finanzas, además, conocerán amores duraderos. Sin embargo, se enfrentarán a la enfermedad de un familiar y tendrán un problema legal, que resolverán sin problemas. Los mejores meses son marzo, abril, septiembre, octubre y diciembre. Mhoni Vidente dijo que los números de la suerte son 1 y 16, los colores más positivos son amarillo y verde, los signos compatibles son Sagitario, Capricornio y Aries.

LIBRA

Con la carta de la templanza, las personas de Libra crecerán en términos laborales y verán una transformación a nivel personal. Los mejores meses del 2024 son febrero, marzo, julio, octubre y noviembre para mejorar económicamente. La pitonisa recomienda comprar una casa o terreno y anunció que los números mágicos son 03 y 26. “Te vas a sacar la lotería este año”, vaticinó Mhoni. Los colores de mayor beneficios son verde y blanco y llegarán amores compasivos.

ESCORPIÓN

Con la carta del mundo, Mhoni Vidente avanzó que los nacidos bajo este signo zodiacal verán divorcios y separaciones, pero también volverán encontrar el amor y habrá más estabilidad, y llegará dinero extra que no se esperaba. “Te ofrecen a trabajar en el gobierno o en algo relacionado con leyes”, comentó la adivina. Los números mágicos serán 4 y 5 y los colores recomendados son el rojo y el naranja.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el 2024 Mhoni Vidente/Youtube

SAGITARIO

Con la carta del as de oro, los nacidos en Sagitario tendrán suerte, abundancia y poder. Los mejores meses serán febrero, marzo, agosto y diciembre. “Va a ser un año constantemente de viajes, de conocer gente de otras partes y vienen amores profundos y verdaderos. Trata de alejarte de personas casadas, que sean amores solamente para ti, no compartidos”, señaló la vidente. Recomendó no compartir los planes ni proyectos y que las cirugías saldrán bien. Los números mágicos son 6 y 31 y los colores favoritos naranja y azul fuerte.

CAPRICORNIO

Con la carta de la estrella, este signo zodiacal comenzará a brillar sin pretextos, pero Mhoni Vidente sugiere que aprendan a ahorrar y administrarse mejor. Los mejores meses son enero, marzo, agosto, septiembre y diciembre. “Va a ser un año de comprar un coche o una casa”, dijo la pitonisa, aunque advirtió que vienen divorcios y separaciones. También comentó que el 2024 es un año de tramitar pasaportes y visas. Lo fundamental, señaló, es cuidar la salud mental.

ACUARIO

Con la carta del mago, Mhoni Vidente anunció que los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero recibirán la protección de las energías cósmicas. “Pide y se te dará”, dijo. Los mejores meses serán febrero, marzo, junio, agosto y diciembre. El 2024 será un año de grandes logros y abundancia, pero las personas deberán elegir a las mejores amistades para rodearse; también comentó que problemas legales del pasado se resolverán a favor. Los números mágicos serán 13 y 23 y los colores de mayor beneficio son el azul intenso y el blanco.

PISCIS

Con la carta de la fuerza, las personas nacidas del 19 de febrero al 20 de marzo estarán imparables en este 2024. “Nadie va a poder con tu luz y con tu fuerza. Es un año de lograr objetivos y en el que los deseos serán cumplidos”, anunció Mhoni Vidente. Los mejores meses serán febrero, marzo, agosto, octubre y diciembre; también señaló que se iniciarán otras carreras o estudios y que se agilizarán trámites de pasaportes, visas y títulos. Los números mágicos son el 14 y 27 y los colores de más beneficio son el dorado y el rojo.