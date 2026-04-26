Horóscopo de Leo de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 26 de abril

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no lo demuestra.

Amor: Intente ser menos realista e individualista en el amor. A veces hay que escuchar al corazón y guiarse por lo que realmente siente por esa persona.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |