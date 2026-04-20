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Horóscopo de Leo de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 20 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: lunes 20 de abril de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 20 de abril

  • Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.
  • Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.
  • Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.

  • Amor: Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.
  • Riqueza: Algunos temas financieros lo preocuparán demasiado. Durante esta jornada, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita.
  • Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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