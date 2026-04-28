Horóscopo de Leo de hoy: martes 28 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 28 de abril
- Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.
- Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.
- Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Sepa que atravesará una etapa donde tendrá que pensar en soledad y poner en orden las ideas tomando una determinación importante para su vida.
- Amor: Si existe algo de su enamorado que no le agrada, intente hablarlo. Procure ser más tolerante con los defectos de su pareja. Evite manipularlo.
- Riqueza: Debería activar la creatividad y demostrar su capacidad profesional, si es que tiene que asistir a una entrevista laboral. Así, podrá justificar su talento.
- Bienestar: Sepa que si se siente un tanto desganado, incluya a su plan alimentarios frutos secos y cereales. Pronto recuperará todas las energías perdidas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |