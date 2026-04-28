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Horóscopo de Leo de hoy: martes 28 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: martes 28 de abril de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: martes 28 de abril de 2026

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 28 de abril

  • Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.
  • Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.
  • Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que atravesará una etapa donde tendrá que pensar en soledad y poner en orden las ideas tomando una determinación importante para su vida.

  • Amor: Si existe algo de su enamorado que no le agrada, intente hablarlo. Procure ser más tolerante con los defectos de su pareja. Evite manipularlo.
  • Riqueza: Debería activar la creatividad y demostrar su capacidad profesional, si es que tiene que asistir a una entrevista laboral. Así, podrá justificar su talento.
  • Bienestar: Sepa que si se siente un tanto desganado, incluya a su plan alimentarios frutos secos y cereales. Pronto recuperará todas las energías perdidas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi