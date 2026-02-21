Horóscopo de Leo de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 21 de febrero

Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Llame y agente un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aun más para alcanzar sus metas.

Amor: Evite entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismo deseos amorosos.

Riqueza: Transitará un período muy variable e intenso, donde podría salir perjudicada su economía. Evite arriesgar dinero o cerrar tratos financieros.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

