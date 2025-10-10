Horóscopo de Leo de hoy: viernes 10 de octubre de 2025

En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 10 de octubre

Amor: Frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela.

Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.

Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.

