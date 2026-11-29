Durante este domingo 29 de noviembre, los astros te favorecen especialmente, ya que la presencia de la Luna en tu signo te brinda el impulso necesario para alcanzar esos objetivos que tenías postergados. Según las predicciones de tu horóscopo, es un momento ideal para dejar fluir tu amor y mostrarte sin inhibiciones en la intimidad, mientras que en lo relativo al dinero, verás cómo tus esfuerzos laborales comienzan a dar sus frutos. Recibí estas recomendaciones astrológicas con calma y prestá atención a tu salud: si decidiste comenzar con actividad física, cuidate de no excederte para evitar lesiones musculares y así mantener un bienestar integral en este día especial del zodiaco.

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 29 de noviembre

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Teniendo la Luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios.

Amor: Se sentirá apasionado, será una jornada ideal para tener una cita a solas con esa persona que le gusta. Llámela e invítela a algún lado en la noche.

Riqueza: Avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Será el momento optimo para invertir su capital y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |