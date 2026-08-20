Horóscopo de Leo hoy jueves 20 de agosto: apuesta a la renovación

En este jueves 20 de agosto, los nacidos bajo el signo de Leo encontrarán una oportunidad inmejorable para propiciar cambios significativos en su vida cotidiana. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de esta jornada en el zodiaco, es el momento ideal para fortalecer el amor mediante la unión familiar, organizando un encuentro que refuerce los lazos afectivos en tu hogar. En cuanto al plano de la riqueza, te sugerimos realizar una revisión consciente junto a tu pareja para equilibrar tus ingresos y gastos, garantizando así una mayor tranquilidad a fin de mes. Finalmente, no descuides tu bienestar emocional; es un día excelente para retomar el contacto con aquellas amistades postergadas, priorizando el bienestar personal para mantenerte en sintonía con las mejores energías del horóscopo.

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 20 de agosto

Amor: Momento ideal para organizar una reunión familiar en su hogar. Intente llamar a todos sus familiares e invítelos a almorzar el fin de semana en su casa.

Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.

Bienestar: Tarde optima, para reencontrarse con ese amigo que no ve hace tiempo. Si no tiene noticias de el, llámelo o envíele un mensaje para invitarlo a salir.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |