Horóscopo de Leo lunes 28 de septiembre: activá tus proyectos

En este lunes 28 de septiembre, el ingreso de Júpiter en tu signo te brinda una vitalidad renovada que debes canalizar en tus proyectos personales. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de esta jornada, es un momento ideal para que como leonino busques el reencuentro con tus hermanos y aclares cualquier diferencia pendiente en el ámbito del amor. En cuanto a tu riqueza, la firmeza será tu mayor aliada al momento de gestionar ese emprendimiento con tu socio. Por último, no descuides tu bienestar físico; prestá atención a los cambios de temperatura para evitar complicaciones respiratorias. Consultá diariamente tu horóscopo en el zodiaco para seguir el pulso de las energías que marcan tu destino.

Teniendo Júpiter en su signo, este regenerará toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 28 de septiembre

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |