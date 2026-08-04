Horóscopo de Leo hoy martes 4 de agosto: reafirmá tu valor personal

En este martes 4 de agosto, el horóscopo señala que los leoninos atraviesan una jornada ideal para dejar atrás cualquier complejo de inferioridad y reconocer finalmente tus verdaderos talentos. Según las recomendaciones astrológicas del zodiaco, es vital que te enfoques en tu bienestar emocional, soltando vínculos que no te aportan paz y dejando de buscar validación externa. En el plano del amor, las estrellas te invitan a acercarte a tu pareja para brindar el afecto que necesita, mientras que en lo relativo a la riqueza y tu vida profesional, es fundamental que resuelvas hoy mismo esa preocupación que te genera stress, antes de que la situación te desborde por completo.

Momento para que abandone su complejo de inferioridad. Es hora de levantar la autoestima e identifique sus talentos. Procure ponerlos en práctica.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 4 de agosto

Amor: Jornada donde el amor le deparará esplendidas sorpresas. Momento oportuno para que se acerque a su pareja y le brinde el cariño que le esta reclamando.

Riqueza: Revea y resuelva esa situación laboral que lo esta preocupando. Si no lo hace rápido, sepa que terminará desbordado por el stress que atravesó.

Bienestar: Tiempo de que aprenda a valorizarse, no espere que alguien lo haga por usted. Procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |