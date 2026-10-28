Horóscopo de Leo hoy miércoles 28 de octubre: definí tus ideales

En este miércoles 28 de octubre, las recomendaciones astrológicas para los leoninos te invitan a tomar las riendas de tus proyectos personales con determinación. Según el horóscopo de hoy, el zodiaco te ofrece una oportunidad inmejorable para fortalecer tu bienestar emocional a través de encuentros sociales, mientras que en el plano del amor es hora de soltar todo lo que ya no te suma. Asimismo, estas predicciones indican que la etapa de inestabilidad en el dinero llega a su fin, dándote luz verde para cerrar tratos importantes en el ámbito laboral y consolidar tu posición

En cuanto pueda, defina sus proyectos e ideales. Prepárese, ya que vivirá unos días donde Marte lo invitará a mantener más decisión en el camino que eligió.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 28 de octubre

Amor: Período optimo para que madure en sus vínculos afectivos y descarte todo lo negativo que ya no le aporta nada en las relaciones y le hace mal.

Riqueza: Prepárese, ya que una etapa poco favorable esta por concluir. En poco tiempo, se acerca un buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral.

Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen.

Amor: Procure aumentar el autoestima. Será el momento para que elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor y no la persona que lo sustente monetariamente.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán cambio en el status social y laboral. Aproveche la ocasión para avanzar con decisión y precisión en sus negocios.

Bienestar: Aproveche, ya que se acercan las mañanas ideales para cuidar el cuerpo haciendo ejercicios y dietas alternativas. Salga todas las mañana a correr.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |