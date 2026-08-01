Horóscopo de Leo hoy sábado 1 de agosto: potenciá tu intelecto

En este sábado 1 de agosto, tu capacidad intelectual alcanza un punto máximo que debés aprovechar para darle forma a esos proyectos ambiciosos que tenés en mente. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para los leoninos, es un día ideal para consolidar el amor mediante una comunicación sincera, dejando atrás los conflictos del pasado. Sin embargo, en el plano del dinero, es fundamental que actúes con cautela y evites inversiones arriesgadas para proteger tu patrimonio. Finalmente, si sentís que el cansancio acumulado te supera, priorizá tu bienestar y salud mental cancelando compromisos que no sean urgentes; recordá que este horóscopo del zodiaco te invita a descansar para recuperar tu vitalidad habitual.

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a sus planes más audaces de su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 1 de agosto

Amor: Gracias a que ha superado las diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente. Fortalezca la comunicación y transmita las emociones a su pareja.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Una situación inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Su mente necesita descansar, cancele los compromisos para otro día.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |