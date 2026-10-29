Horóscopo de Leo jueves 29 de octubre: activa tu vitalidad y proyectos

En este jueves 29 de octubre, la presencia de Júpiter en tu signo te brinda una recarga de energía y vitalidad excepcional. Según las predicciones de tu horóscopo, es el momento ideal para que vuelques ese ímpetu en tus proyectos más ambiciosos. En el plano del amor, te recomendamos priorizar el reencuentro con tus hermanos para dejar atrás cualquier malentendido. En cuanto a tu dinero, no dudes en avanzar con firmeza junto a tus socios, ya que el mercado presenta oportunidades claras. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar, cuidate de los cambios bruscos de temperatura; las recomendaciones astrológicas del zodiaco te invitan a prevenir cualquier afección respiratoria para que puedas disfrutar de este día con plenitud.

Teniendo Júpiter en su signo, este regenerará toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 29 de octubre

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En cuanto pueda, defina sus proyectos e ideales. Prepárese, ya que vivirá unos días donde Marte lo invitará a mantener más decisión en el camino que eligió.

Amor: Período optimo para que madure en sus vínculos afectivos y descarte todo lo negativo que ya no le aporta nada en las relaciones y le hace mal.

Riqueza: Prepárese, ya que una etapa poco favorable esta por concluir. En poco tiempo, se acerca un buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral.

Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |