Horóscopo de Leo jueves 6 de agosto: marcá distancia y avanzá

En este jueves 6 de agosto, los nacidos bajo el signo de Leo reciben recomendaciones astrológicas clave para su día. Según el horóscopo de hoy, es momento de que actúes con determinación frente a quienes se interponen en tu camino, ya que esa distancia será necesaria para concretar tus planes. En el plano del amor, te sugerimos mejorar la comunicación con tu pareja para evitar malentendidos, mientras que en los temas vinculados al dinero y a tus proyectos, la constancia será tu mejor aliada para obtener resultados positivos. Además, el bienestar físico te exige prestar atención a tu alimentación; reducí las grasas para cuidar tu salud hepática. Seguí estas predicciones del zodiaco para organizar mejor tu jornada y alcanzar el equilibrio que buscás.

Momento ideal para alejarse de quienes puedan convertirse en obstáculos para el progreso que esta buscando hace tiempo. Tome distancia y todo cambiará.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 6 de agosto

Amor: Si no sabe transmitir de una forma adecuada los sentimientos, su alma gemela podría estar descontenta. Pregúntele en que esta fallando para modificarlo.

Riqueza: Utilice la paciencia y constancia para obtener lo que desea de ese proyecto que lo tiene preocupado. Serán las herramientas para solucionar ese inconveniente.

Bienestar: Quite de su alimentación las comidas con alto tenor graso, ya que podría afectar a su hígado. Propóngase comenzar un plan alimentario más sano.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese.

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y organice una salida para esta noche con gente divertida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |