Horóscopo de Leo lunes 17 de agosto: enfocate en tus afectos y calma

En este lunes 17 de agosto, las predicciones para Leo te invitan a transitar la jornada con una actitud más serena, entendiendo que la impulsividad solo te traerá desgaste. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es un día ideal para que vuelques tu energía en el amor, evitando involucrar a terceros en tus asuntos de pareja. En el ámbito del dinero, aunque sientas la necesidad de pedir un aumento, te sugerimos esperar un momento más oportuno dado el clima laboral de tu jefe. Por último, no descuides tu bienestar físico y mental; si la rutina te agobia, buscá un espacio de recreación familiar, como ir al cine, para renovar tus fuerzas dentro de este horóscopo del zodiaco.

Sepa que le resultará mucho más fácil todo lo que se proponga, si se toma las cosas con tranquilidad en esta jornada. Será inútil que se altere y se ponga mal.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 17 de agosto

Amor: No incluya a terceros en sus planes. Dedíquele el día a su enamorado, planee un tiempo para poder disfrutar en compañía de su pareja. Muéstrese más afectuoso.

Riqueza: Aunque este convencido que se merece un aumento, espere el momento apropiado para manifestarlo. Como sabe su jefe no esta transitando un buen momento.

Bienestar: Por más que la rutina lo deje sin aliento, no dude en tomarse un respiro y organice una salida. Saque entradas para ir al cine junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Evite convertirse en su propio enemigo, deseché lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor.

Amor: Tiempo propicio para fortalecer el vinculo que tiene con su pareja, realizando un viaje. Busquen algún destino y compren los pasajes lo antes posible.

Riqueza: Intente tomarse enserio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. Pague sus deudas personales e impuestos pendientes cuanto antes.

Bienestar: Sepa que debería aprender a cuidarse usted solo. De esta forma, podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |