En este lunes 23 de noviembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Leo invitan a una revisión profunda de tu entorno. Las recomendaciones astrológicas sugieren que es tiempo de poner distancia frente a vínculos que solo generan fricción y afectan tu bienestar emocional. En el plano del amor, el zodiaco te impulsa a demostrar mayor madurez y compromiso, dejando de lado los juegos para cuidar a quien tenés al lado. En cuanto a tu riqueza y finanzas, no dejes pasar más tiempo: hoy es el día para concretar esas decisiones importantes que vienen postergando tu éxito profesional. Finalmente, no seas obstinado con tu salud; los astros te sugieren agendar un chequeo médico clínico para despejar dudas sobre tu estado físico en este horóscopo diario.

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 23 de noviembre

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |