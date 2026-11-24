En este martes 24 de noviembre, las predicciones para Leo señalan que es momento de demostrar tu capacidad de mando. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, para que el éxito te acompañe, debés concentrar tus energías en un único propósito sin dispersarte en el camino. En el ámbito del dinero, dejá atrás la indecisión y asumí el lugar de liderazgo que te corresponde; tus aptitudes están a la vista. En cuanto al amor, recordá que sos una persona valiosa y no tenés por qué soportar críticas destructivas de tu pareja. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar y salud, es fundamental que cortes con los excesos y busques actividades saludables que te ayuden a ocupar tu tiempo libre, integrando este cambio de hábitos en tu rutina habitual del zodiaco.

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 24 de noviembre

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |