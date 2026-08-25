Horóscopo de Leo martes 25 de agosto: aclará tus sentimientos y ordená tus finanzas

En este martes 25 de agosto, los astros te sugieren, querido Leo, que despliegues tu intuición para resolver conflictos ajenos, pero sin descuidar tu propio equilibrio. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, es un día clave para ser directo en el amor: no des más vueltas y expresá lo que sentís para concretar ese vínculo que tanto deseas. En cuanto a tu dinero, la consigna es la austeridad; evitá gastos innecesarios y organizá tus compras por prioridades. Finalmente, tu bienestar y salud mental dependen de tu capacidad para soltar pensamientos negativos que arrastras desde hace tiempo; despejá tu psiquis y renová tu energía vital.

Si es necesario, aplique su elevada intuición ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 25 de agosto

Amor: Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor.

Riqueza: Sea más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades.

Bienestar: No pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |