Horóscopo de Leo martes 29 de septiembre: priorizá tu bienestar y vínculos

En este martes 29 de septiembre, los leoninos deberán prestar especial atención a su estabilidad emocional. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, será fundamental que logres canalizar tus sentimientos para evitar que el ánimo se vea afectado. En el terreno del amor, es un día ideal para acercarte a un familiar con el que tuviste un desacuerdo reciente y proponer una charla conciliadora. Respecto a tu dinero y finanzas, te sugerimos actuar con mucha cautela ante posibles negocios o compras importantes, buscando siempre asesoramiento previo. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar, recordá que el amor propio es la prioridad: no postergues esos pequeños gustos personales que te hacen bien, ya que invertir en vos mismo es esencial para mantener tu energía vital en equilibrio.

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa a su animo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 29 de septiembre

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si esta por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Teniendo Júpiter en su signo, este regenerará toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar.

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |