Para este sábado 28 de noviembre, las predicciones astrológicas indican que los leoninos atraviesan una jornada donde la energía de la Luna los invita a valorar los pequeños placeres en lugar de buscar aventuras intensas. Es un momento propicio para el amor, donde tu carisma natural te permitirá vivir una cita inolvidable si te animas a dar el paso. En cuanto al dinero, es el escenario perfecto para avanzar con firmeza en tus proyectos y realizar inversiones estratégicas que favorezcan tu bienestar económico. Sin embargo, mantente atento a tu estado anímico, ya que podrías sentirte algo vulnerable ante el entorno; seguí nuestras recomendaciones astrológicas para fortalecer tu mente y evitar que la susceptibilidad opaque tu día dentro del horóscopo del zodiaco.

Teniendo la Luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 28 de noviembre

Amor: Se sentirá apasionado, será una jornada ideal para tener una cita a solas con esa persona que le gusta. Llámela e invítela a algún lado en la noche.

Riqueza: Avance sobre la iniciativa de sus proyectos y concéntrese en ellos. Será el momento optimo para invertir su capital y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no lo demuestra.

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa.

Bienestar: Descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo deja actuar con claridad. Encuentre algún hobby o alguna actividad que lo distraiga.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |