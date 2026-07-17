Horóscopo de Leo viernes 17 de julio: tomá decisiones clave
Los nacidos bajo el signo de Leo transitan una etapa clave; "potenciá tu bienestar físico y poné orden en tus ambiciones con estas recomendaciones astrológicas"
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Durante esta jornada del viernes 17 de julio, los leoninos sentirán cómo su entusiasmo natural vuelve a ser el motor de sus acciones. Según las predicciones del zodiaco, es un momento ideal para dejar atrás las dudas y tomar decisiones importantes que marquen un rumbo claro. En el plano del amor, tu familia y especialmente tus hijos necesitan de tu escucha activa y contención. Respecto a tu riqueza y vida profesional, es fundamental que actúes con los pies sobre la tierra, evitando fantasías y buscando el consejo de expertos para consolidar tus proyectos. Finalmente, tus recomendaciones astrológicas para el bienestar sugieren un cambio de hábitos: sumá alimentos naturales, frutos secos y hierbas a tu salud diaria para fortalecer tu vitalidad y energía en este horóscopo.
Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 17 de julio
- Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.
- Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.
- Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás.
- Amor: No deje que sus nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Intente modificar su estado emocional o podría sufrir una crisis amorosa.
- Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.
- Bienestar: Sepa que cada tanto, a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimentarios.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |