Horóscopo de Leo viernes 18 de septiembre: gestioná tus vínculos

En esta jornada del viernes 18 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Leo encontrarán en las predicciones un llamado a ser más reservados y genuinos con su entorno. Es un momento ideal para dejar de intentar conformar a los demás y abrazar tu propia identidad. En el plano del amor, podrías atravesar una situación incómoda con alguien a quien aprecias, pero mantén la calma. En cuanto a tu riqueza, no frenes ningún proyecto, ya que contarás con la vitalidad necesaria para ejecutarlos. Como parte de tus recomendaciones astrológicas para el bienestar, priorizá tu paz mental: si te invitan a una clase de meditación, aceptá, ya que será el bálsamo necesario para liberar todas las tensiones acumuladas en este horóscopo del zodiaco.

Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 18 de septiembre

Amor: Probablemente, sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incomoda que deberá enfrentar con una persona a la cual usted le tiene aprecio.

Riqueza: En este día, no de marcha atrás en ninguno de los proyectos que tiene en proceso, ya que se sentirá lleno de energía y vitalidad para accionarlos.

Bienestar: Si lo invitan a esa clase de meditación, asita. Ya que le hará bien relajar la mente y el cuerpo de todas las tensiones que ha sufrido hace dias.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Transitará por una nueva etapa en la vida, donde podrá unir la esperanza y la fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. Crea en usted mismo.

Amor: Descubrirá la paz en su corazón. Será un gran día para tomar contacto telefónico con ese familiar que hace tanto que no habla a causa de sus obligaciones.

Riqueza: Aunque este convencido que se merece un aumento, espere el momento apropiado para manifestarlo. Como sabe el país no esta transitando un buen momento.

Bienestar: En las noches, debería compensar su esfuerzo diario con algunos momentos de paz. Intente despreocuparse de las obligaciones cuando cene con su familia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |