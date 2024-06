Horóscopo de Libra de hoy: domingo 30 de junio de 2024

Deje de hacer cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no esta de acuerdo. Tome sus propias iniciativas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 30 de junio

Amor: Prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Los asuntos financieros marcharán a la perfección. Sepa que los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Procure distraerse y divertirse con sus amigos por las noches pero evite los excesos en las salidas. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Amor: Aproveche, ya que tendrá una magnifica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. Deje de dar vueltas y defina la situación.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.

