Horóscopo de Libra de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 19 de septiembre

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

