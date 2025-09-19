Horóscopo de Libra de hoy: viernes 19 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 19 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 19 de septiembre
Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.
Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.
Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.
Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.
