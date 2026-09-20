Horóscopo de Libra domingo 20 de septiembre: priorizá tus sentimientos

Durante este domingo 20 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Libra atraviesan una jornada ideal para reflexionar sobre sus verdaderos anhelos. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, el zodiaco te invita a dejar de lado la angustia mediante una conexión más profunda con tu propia intuición en el amor. Si sentís que las presiones actuales te superan, no dudes en buscar contención en tu círculo cercano; el bienestar llegará a través de la escucha atenta de tus amigos. Asimismo, es un excelente día para revisar tu economía, moderando gastos innecesarios y enfocándote en esa inversión para el hogar que postergaste, ya que atender tus espacios personales será fundamental para recuperar la calma y el equilibrio en tu rutina.

Después de tanto, sepa que estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 20 de septiembre

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.

Riqueza: Intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. Sepa que ese arreglo no puede esperar más.

Bienestar: Si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos que ellos sabrán escucharlo detenidamente.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante esta jornada, tendrá la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad que le deparará esta jornada.

Amor: Vivirá una jornada bastante constructiva, ya que las personas que realmente lo quieren van a aconsejarlo bien en ese problema que tanto lo aqueja.

Riqueza: Si adopta una postura rígida, ciertas cuestiones profesionales podrán complicarse más de lo que esperaba. No desoiga las ordenes que le da su jefe.

Bienestar: Comprenda que junto a sus amigos, hallará la contención emocional que necesita. Si se siente con poco animo, organice un encuentro con ellos para esta noche.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |