En este domingo 29 de noviembre, el horóscopo te invita, querido Libra, a dejar atrás los cálculos racionales para entregarte al aprendizaje genuino de lo que te apasiona. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es una jornada ideal para trabajar en tu bienestar personal a través de un cambio de imagen que te devuelva la confianza, mientras que en el terreno del amor, los astros te impulsan a romper inhibiciones y conquistar a esa persona especial. Respecto al dinero, la clave del zodiaco hoy es la prudencia: buscá calidad y evitá gastos innecesarios para mantener tu economía equilibrada mientras aprovechás las nuevas oportunidades que se presentan en tu camino.

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 29 de noviembre

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Recuerde no descuidar los asuntos laborales. Sepa que será importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina.

Amor: Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vinculo. Si lo hace, su alma gemela terminará con la relación.

Riqueza: Sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardado en el cajón.

Bienestar: Momento Ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Sepa que de alguna forma se lo agradecerán.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |