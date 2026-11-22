En este domingo 22 de noviembre, los astros te invitan a los nacidos bajo el signo de Libra a confiar en tu intuición para ver más allá de las apariencias. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es un día clave para profundizar en el amor, dejando atrás los conflictos mediante una actitud más empática con tu pareja. En el plano del dinero y el trabajo, finalmente se presenta la oportunidad de consolidar un acuerdo con tu socio que derivará en un éxito compartido. No olvides dedicar tiempo a tu bienestar, permitiendo que la creatividad y la imaginación fluyan para liberar tu mente de tensiones. El zodiaco sugiere que este es el momento preciso para expandir tus metas dentro de este ciclo astrológico.

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 22 de noviembre

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aproveche este momento para ampliar sus metas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. Arriésguese por más que tenga que perder algo.

Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.

Riqueza: Sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde, para diseñar cada una de sus obligaciones.

Bienestar: Oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |