Horóscopo de Libra hoy jueves 29 de octubre: gestioná tus vínculos

En este jueves 29 de octubre, las predicciones sugieren que los nacidos bajo el signo de Libra deben enfocarse en el cuidado de su bienestar emocional. Es un día ideal para dejar ir las preocupaciones ajenas y concentrar tu energía en lo que realmente te aporta valor. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, podrías enfrentar una desilusión en el ámbito del amor con alguien cercano, pero no permitas que eso opaque tu día. En el terreno de la riqueza y el trabajo, adoptá una postura colaborativa con quienes se integran a tu equipo; tu experiencia puede ser de gran guía. Finalmente, buscá respuestas a tus interrogantes mediante una conexión honesta con tu mundo interior, alejándote del ruido externo y fortaleciendo tu zodiaco personal.

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 29 de octubre

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Impida angustiarse cuando se equivoca, sepa que siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestros errores personales. Pronto encontrará la solución.

Amor: En esta jornada, podrá seducir a quien quiera con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta y verá que tendrá mucha suerte.

Riqueza: Si surge algún inconveniente dentro de su equipo de trabajo, procure clarificar y explicarle la situación ante los superiores. No de lugar a las confusiones.

Bienestar: Preste más atención a su salud y no se sobrecargue de responsabilidades extras. Recuerde que su vitalidad tiene un limite y si se excede, podría terminar agotado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |