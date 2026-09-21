Horóscopo de Libra hoy lunes 21 de septiembre: evitá roces laborales

En este lunes 21 de septiembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Libra te sugieren que mantengas la calma y procures evitar enfrentamientos innecesarios en el ámbito laboral para no sobrecargarte. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, tu dinero e inversiones rendirán mejor si aplicas tu buen tacto y apertura a nuevos métodos, mientras que en el plano del amor, te invitamos a manejar las exigencias de tu pareja con suavidad. No olvides que tu bienestar es prioridad: hacia la tarde, buscá refugio en un café con amigos para renovar tus energías y encontrar ese equilibrio que tanto necesita tu zodiaco personal.

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 21 de septiembre

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Después de tanto, sepa que estará en condiciones de descubrir cual es el motivo de su actual angustia siempre y cuando preste atención a sus verdaderos deseos.

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.

Riqueza: Intente moderar su tendencia a los gastos personales y decídase a realizar esa inversión para su hogar. Sepa que ese arreglo no puede esperar más.

Bienestar: Si se siente muy superado, intente no derrumbarse anímicamente. Busque ayuda y consejo en sus amigos que ellos sabrán escucharlo detenidamente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |