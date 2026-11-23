En este lunes 23 de noviembre, las predicciones para Libra sugieren que es el momento ideal para retomar esos emprendimientos que habías dejado de lado, buscando el apoyo de tu círculo cercano. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, el área del dinero se verá favorecida si lográs coordinar esfuerzos con tus socios, mientras que en el amor será clave la negociación para armonizar tus salidas sociales. No olvides que tu bienestar físico y emocional mejorará notablemente si planificás un encuentro al aire libre, permitiendo que tu zodiaco se limpie de energías negativas. Mantené siempre presente que el pasado debe servir como aprendizaje y no como un lastre para tu felicidad presente.

Aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen animo a uno.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 23 de noviembre

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para el fin de semana.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |