Horóscopo de Libra hoy martes 4 de agosto: soltá el pasado y renovate

En este martes 4 de agosto, las recomendaciones astrológicas para los librianos invitan a una transformación profunda. Es el momento ideal para abandonar viejas tradiciones que frenan tu evolución y tomar las riendas de tu presente. Según tu horóscopo, tanto en el amor como en el bienestar, la clave estará en escuchar activamente a tu pareja y permitirte descansar lejos de las presiones laborales. Si los temas de dinero te generan incertidumbre, no dudes en apoyarte en expertos; recuerda que estas predicciones del zodiaco buscan que aproveches tu día para equilibrar tus tensiones y proyectar tus planes a futuro con mayor claridad.

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 4 de agosto

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Si se encuentra con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Acérquese a las personas que conocen del tema y pida un consejo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |