Horóscopo de Libra hoy viernes 9 de octubre: soltá viejas ataduras

En este 9 de octubre, los regidos por el signo de Libra se sienten aliviados tras dejar atrás antiguas dependencias que limitaban su capacidad de decisión. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de hoy para tu horóscopo, es un momento clave para fortalecer el amor mediante la honestidad, revisar tus hábitos de dinero antes de realizar compras innecesarias y potenciar tu bienestar aceptando invitaciones culturales. Conectá con tu entorno y aprovechá el movimiento favorable del zodiaco para alcanzar el equilibrio que buscás en tu día a día.

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 9 de octubre

Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.

Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.

Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |