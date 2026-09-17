Horóscopo de Libra jueves 17 de septiembre: superá los desafíos hoy

En esta jornada del jueves 17 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Libra encontrarán en las predicciones y recomendaciones astrológicas la guía necesaria para enfrentar el día. Si bien pueden aparecer trabas en tu riqueza y vida profesional, tenés la capacidad de superarlas con éxito. Respecto al amor, el horóscopo te sugiere no apresurarte y esperar a la persona indicada mientras te enfocás en vos mismo. No descuides tu bienestar físico ni emocional; buscá espacios de relajación para desconectarte de las tensiones cotidianas y así recuperar tu equilibrio dentro del zodiaco.

Sepa que no existen los resultados sin haber sufrido algún fracaso en el camino. Muchas veces nos ofrecen una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 17 de septiembre

Amor: Momento para pensar más en si mismo. Si se encuentra sin pareja, espere a que aparezca esa persona exacta y que lo haga feliz en el amor. No se apure.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Busque actividades que lo relajen y lo desconecten de las obligaciones cotidianas que vive. Si no lo hace, podría sufrir una crisis emocional y física.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |