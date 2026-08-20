Horóscopo de Libra jueves 20 de agosto: potenciá tu creatividad

En este jueves 20 de agosto, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Libra te invitan a capitalizar esa creatividad contagiosa que te caracteriza para sentirte más pleno. Si bien el plano del amor te exige una cuota extra de dedicación para fortalecer tu pareja, en cuanto a tu dinero, las recomendaciones astrológicas sugieren evitar decisiones apresuradas y buscar asesoramiento experto. Asimismo, este horóscopo diario enfatiza que tu bienestar físico depende de una dieta equilibrada, por lo que este es el momento ideal para abandonar las dudas y comenzar a cuidar tu salud con constancia, confiando en las buenas energías del zodiaco que hoy te acompañan.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo llenará de optimismo y satisfacción personal, ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Aprovéchela al máximo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 20 de agosto

Amor: Si quiere que la relación funcione entre usted y su alma gemela, bríndele más tiempo a la misma. Comparta mucho más tiempo con ella, evite dejarla de lado.

Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.

Bienestar: Deje de dudar e inicie una dieta cuanto antes. Sepa que las buenas energías lo ayudarán a llevarla hacia delante y sin problemas. Trate de no abandonarla.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |