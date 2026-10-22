Horóscopo de Libra jueves 22 de octubre: confiá en tu intuición

En esta jornada del jueves 22 de octubre, los librianos sentirán una energía renovada que los invita a confiar plenamente en su intuición para concretar proyectos que parecían lejanos. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es el momento ideal para que des rienda suelta a tus ideas más audaces, ya que los astros favorecen el éxito si lográs vencer la procrastinación. En el plano del amor, este día te pide que dejes atrás los arrebatos negativos y valores más profundamente a tu pareja, mientras que en materia de dinero, podrías llevarte una sorpresa agradable si te animás a probar suerte con criterio. Finalmente, respecto a tu bienestar y salud, prestá especial atención a tu dieta y considerá realizar ajustes necesarios para sentirte en armonía con tu zodiaco y con vos mismo.

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 22 de octubre

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |