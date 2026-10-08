Horóscopo de Libra jueves 8 de octubre: definí tus metas y decidite

En este jueves 8 de octubre, las predicciones para Libra indican que es un día clave para pasar a la acción. Según las recomendaciones astrológicas de esta jornada, necesitás dejar de dar vueltas y poner orden tanto en tu dinero como en tus asuntos legales. En el plano del amor, dejá de lado las inhibiciones y mostrate tal cual sos: es hora de seducir con confianza. Tu bienestar también merece atención; antes de empezar la rutina laboral, regalate un pequeño recreo para despejar la mente. Consultá tu horóscopo completo y aprovechá las energías del zodiaco para avanzar con determinación.

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 8 de octubre

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |